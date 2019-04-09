南投大鞍國小「挖筍」畢業考 人人變成「臥虎藏龍」主角

2019-04-09 13:35

〔記者謝介裕／南投報導〕文化傳承不是只耍嘴皮！

南投縣竹山鎮大鞍國小是典型的森林小學，且校園四周景色，幾乎與電影「臥虎藏龍」的場景一樣被整片竹林環抱，不同的是主角不是李慕白、也不是玉嬌龍，而是該校8位畢業生，今日將進行該校特有且另類的畢業考，即「挖筍挑戰賽」，每人依規定要挖到5根筍子，學生們順利達標後，也為小學生涯留下美好的回憶！

竹山鎮大鞍地區以生產冬筍、春筍聞名，為了讓在地學生了解地方農特產及竹文化，「挖筍挑戰賽」也成為大鞍國小學生畢業考的項目之一。

今日一早大鞍國小8名應屆畢學生，在師長帶領下抵達農友提供的竹園後，學生們便扛起鋤頭在竹林間來回穿梭，彷彿在尋寶般探查腳下的泥土是否有春筍生長的跡象，一旦順利將春筍從地底下挖出後，學生們直稱，簡直比中樂透還開心，對於筍農的辛苦，也有更深層的體認。

大鞍國小校長劉育成說，春筍與一般筍子最大不同處，便是生長在地底下，首先須克服如何找筍，接著就是挖筍，怎麼挖、怎麼取也都是項學問，藉此活動不但增進學生們竹產業相關知識、常識，進而了解「一分耕耘、一分收穫」的重要性。

竹山鎮長陳東睦也受邀體驗「一日竹農」活動後表示，「竹」是老天爺送給竹山最美的資產之一，從內到外都可以運用，對於大鞍國小師長讓孩童從挖筍之中體驗農民辛苦，並學會愛惜資源及達到文化傳承的作法，也給予高度肯定及支持。

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