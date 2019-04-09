宣戰六輕空污！法扶為居民開辦專案

2019-04-09 12:54

〔記者溫于德／台北報導〕六輕空污嚴重，法律扶助基金會今天站出來為地區居民開辦「六輕受害居民法律扶助專案」，呼籲受害居民及其家屬現今無須審查資歷，即可獲得扶助。

法扶會說，居民若欲尋求扶助，請電洽雲林分會：「05-636-4600」或電郵：「yunlin@laf.org.tw」。

法扶會稍早指出，六輕工業區內的「高濃度的甲酸氣體」影響居民生活作息，重者甚至罹患呼吸道疾病；此外，經台灣大學詹長權教授團隊研究發現，六輕工業區附近居民癌症發生率比起雲林縣同縣居民高出1.29倍，可見六輕汙染與在地居民罹癌率密切相關。

住在台西的鄉民許先生則說，自己不菸不酒、作息正常又固定運動，然而，2011年還未滿50歲時卻發現得肺腺癌，目前已是末期、肺的上半部已拿掉，至於胞兄與丈人則同因肺腺癌離世，老母則得到骨髓癌瘤，但六輕始終否認罹癌與其有關，導致老百姓求償無門。

與會環保署前副署長詹順貴也說，空氣污染一旦排放出去，擴散速度極快，若行政機關未即時監測，事後才追查，蒐證將會非常困然，加上我國環境刑法處罰要件又非常嚴苛，需造成實際損害才構成犯罪，導致受害者很難舉證，此時業者就容易存有僥倖心態，六輕即是一例。

環境權保障基金會暨地球公民基金會董事杜文苓也說，國內長期仰賴的褐色經濟成長模式，導致付出了污染、健康損害等慘重代價，傷害更不均等地而這些傷害更不均等地分配在社經地位弱勢的社區。

至於長期關心環境議題，同時參與RCA案顧問團的中央研究院彭保羅副研究員表示，經由在六輕旁的台西鄉、四湖鄉做調查後可知，除了癌症等嚴重疾病問題外，許多家庭還面對很嚴重的經濟損害，特別是養牡蠣、蛤蜊的農民家；彭認為，加害公司有時會針對污染導致的農作損害做補償，但儘管已經有充足證據，卻始終仍否認對人體健康所造成的影響。

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