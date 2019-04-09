大鵬灣玩不完！還有遊艇和比基尼 本週末起登場

2019-04-09 12:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年台灣燈會在大鵬灣所創下的屏東傳奇餘溫猶在，其實大鵬灣不只有花燈，還有很多海上休閒活動值得遊客細細品味，交通部航港局及觀光局大鵬灣國家風景區管理處本月（4月）攜手共同舉辦「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」，本月週末就要登場了。

4月13日至28日連續3週的週六及週日，系列活動在大鵬灣國家風景區舉辦，邀請民眾到大鵬灣搭乘免費重型帆船、遊湖船，一起賞夕陽看開橋；此外，活動期間推出東方逍遙遊專案（住宿加體驗）、帆船獨木舟雙重體驗及大鵬灣潟湖遊程等套裝行程，錯過台灣燈會的民眾，不妨趁著春暖花開的季節一起來大鵬灣吹吹風玩玩水感受一下大鵬灣不同的魅力。有興趣參與活動民眾可至活動官網報名。

台灣擁有豐富的海洋資源及多樣性的濱海美景，遊艇業在1980年代寫下「遊艇王國」美名，現在更是全球第五大遊艇製造國，國造遊艇在國際間備受肯定。但多數民眾對遊艇活動仍不熟悉，台灣遊艇活動尚處於起步階段，為使海洋休閒活動成為國人日常休閒活動選項之一，交通部航港局與觀光局自103年起每年共同舉辦遊艇推廣活動，帶動國內遊艇休閒活動風氣。今年在大鵬灣辦理的系列活動，精彩可期。

航港局副局長劉志鴻表示，為提供遊艇玩家更多便利、即時的服務，航港局整合既有遊艇進出港（含入出境）申請系統，新增遊艇泊位線上資訊查詢及申請服務，完成「遊艇申辦服務平臺」之建置，自今（108）年4月1日提供使用，遊艇玩家可透過單一平台查詢我國近30個泊區基本資訊，並可進行線上申請，大大提升過去泊位資訊分散及紙本申請作業的便利性。

鵬管處及屏東縣政府表示，「大鵬灣遊艇帆船系列活動」將於4月13日熱鬧登場，當天在屏東大鵬灣國際休閒特區北堤將齊聚10幾艘重型帆船全鑑飾隆重展出，為國內最大規模的帆船賽事拉開序幕，接著展開連續3週每週六、日的活動，結合在地美食伴手禮、胖卡美食、樂團演出、哈雷超跑、婚紗產業等展演，活動首週還能免費體驗搭乘遊湖船與比基尼婚紗免費拍、可樂限量發送等。

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