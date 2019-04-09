創價公演30週年 舞太鼓飛鳥組來台鼓動生命

2019-04-09 12:39

［記者劉婉君／台南報導］「創價公演」今年30週年，第5度邀請享譽國際的日本「舞太鼓飛鳥組」來台巡演，將帶來撼動生命的擊鼓節奏。

「舞太鼓飛鳥組」於1998年首度來台公演，造成轟動，2000年再應創價文教基金會之邀演出，2015年並以台灣為25週年世界巡迴公演的最後一站，今年將以「奏想鼓舞世界的光榮凱歌」為主題，4月10日起在全台進行9場巡演，首場於10日晚上7時30分，於台南文化中心登場。

創價文教基金會表示，舞太鼓飛鳥組的足跡已遍及法、埃及、土耳其、荷、印度、美、德等21個國家，此次再度來台演出，團長飛鳥大五郎夫婦強調，都是因為台灣觀眾長年的支持，精彩程度將更勝以往。

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