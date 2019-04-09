看過來！台南小學烏克麗麗彈奏賽5/4舉行 歡迎來挑戰

2019-04-09 12:36

〔記者王俊忠／台南報導〕「讓學音樂的孩子，找到應有的樣子」，台南市第3屆烏克麗麗議長盃多元樂器競賽，將於5月4日下午在中西區知名景點吳園舉行，歡迎全市小學1至6年級的學生組隊參賽，每校限報名兩隊，報名電話0939955759。

將錄取前3名、總獎金1萬2千元的台南市國民小學烏克麗麗彈唱暨多元樂器比賽即將展開，主辦單位一本初衷希望原本當「配角」的烏克麗麗能藉由這樣比賽，與校內原本各自學習的音樂性社團做結合，讓音樂的學習更豁達、更活潑多樣，期許小朋友從中學習到尊重與合作的精神。

主辦的南市烏克麗麗推廣協會表示，國小音樂性社團非常多樣，可惜的是沒有「結合」，造成學習各項樂器的小朋友，只能跟學習同類樂器的小朋友一起學習，直到上國、高中才發現原來可以跟這麼多種樂器配合，到那時的中學生才擴大自己音樂認知。

協會說，有的小朋友甚至到長大、出社會了，都還不知道自己所學樂器是可以跟其他樂手配合的，失去學音樂最主要的意義與功能，沒從音樂體悟到尊重、和諧的重要性，期盼透過這樣比賽，多少對音樂學習產生一些正面影響。

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