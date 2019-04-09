台中花博后里園區擔任一日店長 藝人邵翔吸引粉絲追星

2019-04-09 12:24

〔記者歐素美／台中報導〕藝人邵翔今天應邀到台中花博后里園區紀念品店擔任一日店長，因其演出的「你唸大學了沒」偶像劇正在電視熱播，吸引許多粉絲到場追星，連國小學童都高喊「蔡小剛（其劇中人名）哥哥好」，粉絲爭相購買花博紀念品，以搶得前10個名額，與邵翔合拍大頭貼，完成追星願望。

邵翔今天上午一走進台中花博后里馬場園區紀念品店，就贈送玫瑰給現場民眾，讓粉絲心花開。他並善盡職責，向民眾介紹花博紀念品「虎爸」玩偶及兼具坐墊及靠腰功能的「歐米馬」布偶。

主持人問邵翔之前是否做過類似店長的工作，邵翔表示，之前做過，但不擅長賣東西。與女友小蠻合開工作室，自己算是溫柔善解人意的老闆，但真正的老闆是女友，自己只是合夥人，平常只提供建議，決策還是交給女友。

邵翔擔任一日店長，為購買紀念品的民眾結帳，許多女粉絲事先獲知消息，今天紛到現場搶購，以趕在前10名結帳，取得和邵翔合拍大頭貼的機會，和心目中的偶像開心留影。

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