沒有網球場也要苦練！ 光春國小軟網女將再戰日本

2019-04-09 11:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮光春國小校內沒有網球場，軟式網球隊小將們頂著烈日在躲避球場上練基本功，並靠著到校外借場地訓練，成軍短短5年征戰國內外賽事，今年再度取得代表台灣前往日本參賽的門票，讓教練管海生也驕傲地說，去年在日本拿下冠軍後，回台至今參加了8場大型比賽，從沒輸過！

管海生說，日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽是網球選手的夢想，就像棒球界的甲子園一樣，5年前他也沒想到學生會有這麼亮眼的成績，不少球員來自低收、中低收入戶家庭，甚至有行為偏差的球員，因為打球翻轉了生活。

管海生說，除了練球技，他特別要求品德教育，球隊有1名球員，因為父母不在身邊，從小由阿嬤帶大，但家中環境相當不好，阿公中風、阿嬤做資源回收維持家計，這名球員因為家境關係產生自卑感，漸漸的出現行為偏差，為了讓球員走回正路，他斷然將這名球員禁賽，拒絕小球員隨隊到日本，後來這名球員花了1年時間展現想打球的決心，現在成為團隊的得分主力之一。

光春國小5年前開始推廣軟式網球，這幾年在國內重要賽事都拿下冠軍，除了每天扎實的訓練，管海生也特別安排「4年級挑戰6年級，6年級就跟國一的打」以越級挑戰方式訓練小球員。

今年光春國小軟網女將再度前往日本參賽，前年首次參賽時與日本爭冠，飲恨拿下亞軍，去年捲土重來連勝11場抱回冠軍獎杯，學生也打出信心，回國後的比賽沒有輸過，今年再度取得台灣代表權，希望能在日本衛冕冠軍。

校長黃大峰表示，網球隊球員多數家境較弱勢，透過網球運動，發現小朋友的自信心提升並往正向發展，球員每天早上晨練，傍晚4點再練到晚上7點，星期六也加強訓練，能夠在各項賽事拿下冠軍，是學生們平常辛苦練習的成果，學校也特別感謝屏東縣政府、潮州鎮公所、議員許馨勻、家長會及善心人士等挹注經費，讓球員能安心練球，出國比賽爭取榮譽。

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