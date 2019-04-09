醫病》陳文茜罹肺腺癌 醫師提醒女性、不菸族：莫輕忽這寂靜殺手

2019-04-09 11:19

〔記者王俊忠／台南報導〕知名電視主持人陳文茜因罹患肺腺癌腫瘤，日前動手術割掉腫瘤後出院。對此，台南市立安南醫院胸腔外科醫師鄭喬駿表示，肺癌致死率長年居冠，此癌預後不佳最大原因是疾病初期時，患者常沒有症狀，等有症狀就醫時，又常是疾病晚期，「及早診斷、及早治療」是治療肺癌重要環節。

鄭醫師提醒，肺癌的主要好發因子有抽菸、家族史、汙染環境暴露，有以上情況者需定期接受X光檢查。如果有長期咳嗽、胸痛、呼吸喘促等症狀更需要儘快就醫。

鄭喬駿指出，肺腺癌是肺癌當中的1種分類，通常肺癌被分成「小細胞肺癌」與「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」又分成腺癌、鱗癌、大細胞肺癌及其他，在女性與不抽菸的族群身上，肺腺癌是比較好發的一種類型。

鄭喬駿說，目前診斷肺腺癌憑藉的工具依然以胸部X光為主，但受到人為判讀的侷限性，通常只能辨識出1公分以上的病灶，且還會因為腫瘤生長所處位置不同，影響判讀的準確度。近年醫界發展出低劑量電腦斷層檢查，輻射劑量相當於15張傳統X光片，仍在每人每年輻射劑量安全標準內，確實可以提高診斷正確率及診斷小於1公分的病灶，達到及早治療的目的，但目前需要自費檢測，當影像判斷認為有問題的時候，需要進一步靠病理切片檢查，如確定有惡性細胞才能診斷是肺癌。

在治療方面，鄭醫師提到早期肺腺癌患者是可以直接手術切除病灶處，而第2、3期病患可能需要輔以化學治療或標靶藥物治療，但末期病患無法進行手術切除，只能以藥物及放射線治療方式來控制腫瘤，預後狀況根據病人期別的不同而有極大的落差。

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