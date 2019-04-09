局長妳有沒有男朋友？ 桃市議員「嚴肅建議」青年局設月下老人科

2019-04-09 10:53

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「局長妳有沒有男朋友？」桃園市獨步全國首創青年事務局，輔導青年就業、創業及社團活動，今天桃園市政府青年局至桃園市議會進行工作報告，市議員黃景熙質詢時拋出建議，他表示，為了解決少子化危機、幫助青年成家立業，應促進未婚男女配對，「嚴肅建議」青年局增設月下老人科，他還無預警問青年局長嚴蔚慈有沒有男朋友？只見顏一臉尷尬，靜默一秒後害羞表示，「私人問題不好回答」。

「少子化是國安危機！」黃景熙認為，少子化成為國安危機就是因為結婚的人太少，因此嚴肅建議青年局應該成立月下老人科，「妳懂我意思」？解釋這個科就是要協助未婚男女配對，他也提到「光是市議會就有許多人沒結婚」，且先別提市議會，他接著無預警地問顏蔚慈「妳有沒有男朋友？」只見顏一臉尷尬，靜默一秒後害羞表示，「私人問題不好回答」，黃繼續追問，有沒有規劃要結婚？並要顏蔚慈不要每天工作忘了結婚，「妳以後就老了」！無力招架的顏蔚慈，只好回「謝謝、謝謝」。

黃景熙說，先成家而立業，青年成家後就會有責任，有了小孩後，因為不得不做工作，還會更加打拚，因此青年局應該先規劃桃園青年婚姻問題，成立月下老人科，多辦青年配對活動，相信一定很多人參加，「沒結婚的太多了」，並建議配對活動也可以先從市議會試辦。

對此，顏蔚慈表示，青年局很關心青年成家問題，市府也提供很多補助，的確應該先成家，但有關配對活動的業務過去是桃園市政府民政局主推，感謝議員提醒青年局，應該讓青年朋友響應這樣的活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/