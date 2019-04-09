奧萬大賞花囉！南澳杜鵑炸開美不勝收

2019-04-09 10:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山的高山杜鵑開了，若不想爬那麼高，那麼不妨到仁愛鄉奧萬大就可賞到別名「毛柱杜鵑」、「埔里杜鵑」的南澳杜鵑，奧萬大森林遊樂區今年因3月豐沛的春雨，埔里杜鵑大炸開，南投林管處表示，花期到4月20日左右，該園區內的好漢坡步道和松林區最多，想賞花、拍花遊客可直攻這兩區。

南澳杜鵑是台灣特有種，因地緣關係，奧萬大森林遊樂區員工都以「埔里杜鵑」稱呼它，主要分布臺灣中央山脈中部兩側海拔400至2200公尺的地區，分布在台中、南投、嘉義、花蓮及宜蘭等縣。

南投林管處經營的奧萬大森林遊樂區內有不少埔里杜鵑本週盛開，林管處表示，埔里杜鵑的花，顏色是淡雅粉紅色，園區內以好漢坡步道和松林區最多。

林管處也說，今年三月份下了多日的春雨，給了埔里杜鵑極佳的養分，因此今年的花況比去年還好，花團錦簇美不勝收，花期應可到4月20日，愛花的民眾可把握時間拍花、賞花。

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