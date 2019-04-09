離開主人就哭的巴哥犬！ 主人用「這招」竟一秒安撫

用穿著主人衣服的假人，竟然可以安撫焦慮的狗？（圖片由Vintage Pet Rescue授權提供使用）

2019-04-09 12:54

〔影音新聞／綜合報導〕美國羅德島一對夫妻Kristen和Marc，經營一家收容所Vintage Pet Rescue專門收容其他收容所年老的狗，或者主人無力照顧的老狗，幫助牠們安度晚年。他們自己也養了一隻巴哥犬shorty，領養時4歲的shorty現在轉眼間也已經是15歲高齡。

Marc跟shorty感情非常好，走到哪裡都會帶著牠，但因為shorty年紀真的很大了，為了牠的健康著想，Marc不得不將牠留在家裡。幾乎沒有跟Marc分開過的shorty因此患上了分離焦慮，只要見不到Marc就會不斷哭泣吠叫。Kristen對此實在傷透腦筋，不管她怎麼做shorty都沒有辦法平靜下來，對此Kristen的媽媽突發奇想，買來一個假人假扮成Marc，不僅讓它穿上Marc的衣服，還為它戴上刺青手套以更接近本尊。本來Kristen並不覺得這樣會有效，沒想到shorty依偎在假人懷裡，竟慢慢平靜下來了！

之後這個假馬克，也成功安撫其他焦慮的狗，他們因此為它取名Farc（Fake-Marc 假馬克）。Marc本人對此感到有些不平衡，沒想到自己這麼容易被取代，Kristen只好安慰他，假人沒有他帥也沒有他聰明，對shorty來說，最舒服的還是Marc的懷抱呀！

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