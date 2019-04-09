防治病媒蚊「開戰」 南投環境消毒全面展開

2019-04-09 08:15

〔記者謝介裕／南投報導〕天氣逐漸轉熱，蚊蟲活動進入高峰期，南投市公所今日從新興社區起跑進行環境消毒工作，預計4月26日以前，全市34個里可完成第1次環境消毒，共為防治病媒蚊盡分心力。 南投市此次環境消毒使用的藥劑是名為「雷公」的10％水基乳劑，屬於安全性高的特殊環境衛生用藥，稀釋1千倍後，對人體不致造成太大危害，但對小黑蚊、蟑螂、蒼蠅、跳蚤、火蟻等病媒蚊具有相當程度的防除效果。

在噴藥過程中，清潔隊員會盡量避免噴灑到民眾種植的蔬果，且藥劑噴灑後7天內，也不要採收噴藥地區的蔬菜及免去皮的水果，如有採收也請多清洗幾次，以確保食用安全。 南投市長宋懷琳指出，蚊蟲正確防治方法為「以環境整頓為主、噴藥消毒為輔」，在環境整頓及加強個人防護仍須民眾的共同配合及努力，籲請各學校、社區民眾也能一起動起來，將易成為病媒蚊孳生源的容器或青苔好好清理。

南投市各里環境消毒時間表如下：9日新興、漳興；10日漳和；11日平山、三民、仁和；12日三和、平和；15日彰仁、康壽、南投、振興；16日崇文、龍泉、嘉和；17日福興；18日嘉興、千秋、東山；19日內興、內新；22日軍功；23日營南；24日營北；25日永興、福山、鳳鳴、鳳山；26日光榮、光明、光輝、光華。

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