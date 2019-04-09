04/09 各報重點新聞一覽

2019-04-09 06:20

自由時報

新北公車Wi-Fi用華為設備 恐藏「後門」危資安

中國電信大廠華為近年因資安疑慮在國際間遭抵制，但新北市部分公車提供的免費Wi-Fi竟使用華為設備；指南客運橫跨雙北的四百多輛公車及首都客運（含旗下台北客運）二十輛公車，都是透過華為４Ｇ網卡提供網路。

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蔡：現任優先 賴：走完初選 蔡賴會沒交集 各說各話

民進黨總統初選協調期將在週五截止，民進黨主席卓榮泰昨晚證實，蔡英文總統與前行政院長賴清德已於昨下午見面，各自表達清楚的想法和立場。不過，據了解，蔡總統主張「現任者優先」，賴清德強調走完初選程序，雙方會面「各說各話」，未有具體共識。

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防護升級 公費流感疫苗改四價

衛福部長陳時中昨宣佈，為提供國人更周全的流感保護力，行政院已專案核定，今年公費流感疫苗全面轉換為四價疫苗，包括兩種Ａ型和兩種Ｂ型疫苗株，預計將花費約十五億元，採購六百萬劑，由疫苗基金支應。

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蘋果日報

硬碰硬 賴清德堅持要初選 蔡英文喊現任優先 昨首度會面1小時無交集

硬碰硬！民進黨內總統初選協調瀕臨破裂，爭取連任的總統蔡英文和行政院前院長賴清德昨雖打破雙方陣營二十多天來隔空交火的局面，在黨中央安排下會面1個小時，但雙方立場差距甚大未達共識。「蔡賴會」後2小時，蔡在LINE官方帳號以2014年及2018年兩次大選皆保障連任者，強調「現任優先」，但賴仍堅持走完初選程序，雙方「有見面、無交集」，讓在12日截止的民進黨總統初選協調，最後倒數4天出現破裂危機。

高銀董座接華南金 韓國瑜槓中央拒放人 批財部不尊重高市 致公股行庫交接3缺1

高雄市政府槓上財政部！公股行庫人事上周遭「逆襲」，閣揆蘇貞昌拍板，四行庫董座全數換人，昨進行交接，獨缺華南金控董事長張雲鵬。張現在高雄銀行擔任董座，高銀最大股東高雄市政府擺明不放人，市長韓國瑜昨表示，財政部未事先討論，非常不尊重，至少張要先到議會交代慶富案來龍去脈。

聯合報

蔡賴會後各自表述…蔡提現任優先 賴要走完初選

民進黨總統初選協調本周五就要截止，民進黨主席卓榮泰昨天下午邀請蔡英文總統與行政院前院長賴清德坐下來談，談了一個多小時。會後兩人各說各話，蔡總統強調「現任優先」，賴清德堅持「走完初選程序」，雙方沒有交集。

提升保護力！公費流感疫苗 升級為4價

為降低民眾感染流感機率，提升疫苗保護力，衛福部昨拍板定案，我國公費流感疫苗今年起全部改為施打四價疫苗，預估今年將向國內外三家藥廠，採購總計六百萬劑四價疫苗，採購預算為十五億元，由疫苗基金支應。

中國時報

公費流感疫苗 全面升級四價

為了提供國人更周全的流感保護力，加上藍、綠立委支持預算，衛福部長陳時中昨天宣布，行政院已經專案核定，從今年度開始每年600萬劑公費流感疫苗全面換用四價流感疫苗，跟上歐美國家使用趨勢，所需經費約15億元，由防疫基金支應。

欽泰涉詐貸14億 泰山第3代捲入

知名食品大廠泰山集團旗下的「欽泰國際」公司，涉嫌自2014年至2016年偽造電子零件訂單，在財報虛增營業績效後，向國泰、台中商銀等18家銀行共詐貸14億元，導致銀行呆帳近10億。台北地檢署昨指揮桃園市調查處搜索欽泰公司等3處地點，約談泰山集團第3代家族成員的欽泰負責人詹舜淇、父親詹信夫、妹妹詹雅琳、方姓員工4人到案。

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