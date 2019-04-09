鐵路地下化自付近500億 桃園市捷運局：爭取降至225億

2019-04-09 00:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府捷運工程局今天至桃園二市議會進行工作報告，有關鐵路地下化進度吸引多位市議員表達關切，其中，桃園市議員林正峰關心鐵路地下化總經費約964億元，桃園市府需支付411億元的工程經費配合款，對於桃園市捷工局將向中央爭取比照高雄市的分攤模式，由桃園市府負擔25%，將配合款降到約225億元，是否可行？桃園市捷工局代理陳文德表示，會朝專案協商方式努力爭取。

桃園市長鄭文燦上任後推動鐵路地下化，交通部於2016年12月核定、國發會於2017年1月核定、行政院也於同年7月通過可行性研究，目前綜合規劃報告由交通部鐵道局負責，桃園市府已與交通部達成共識，完工期程是綜合規劃核定後的7年內完工，至於綜合規劃也已完成初稿，現正彙整各單位意見。

桃園市捷工局指出，此計畫路線由新北市鶯歌區鳳鳴路橋北側，沿台鐵既有路廊衍伸至桃園市平鎮區台66線南側，全長約17.95公里，將於桃園、內壢及中壢等3座既有車站，增設鳳鳴、中路、桃園醫院（永豐）、中原及平鎮等5座通勤車站，鐵路地下化可行性研究核定總經費約964億900萬元，其中桃園段901億7300萬元包含用地費約80億2000萬元，桃園須自付約411億元，桃園市府將於綜合規劃階段向中央提出採專案協商，爭取比照高雄、嘉義等地，地方負擔25％經費，降至225億元。

對於桃園市捷工局的作為，林正峰表達肯定，建議捷工局應趁勝追擊，並請鄭文燦一併向中央爭取，強調桃園沒那麼有錢，應該要比照高雄辦理。桃園市捷工局表示，此構想早在可行性研究時已提出，當時交通部決議待綜合規畫時一併討論，市府會繼續努力爭取。

另方面，桃園市議員李光達對於台鐵地下化進度延宕，表達強烈不滿，砲轟桃園市捷工局台鐵地下化工程會於明年動工的說法「胡說八道」，並指說法與鄭文燦不同「難怪被K」。對此陳文德無奈表示，鐵路地下化主導單位是交通部鐵道局，市府並非施工單位，只能催促中央加快進度，目標綜合規劃報告今年底前審定，工期7年，預定2027年完工通車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/