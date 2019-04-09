桃園市提供23K暑期工讀 錄取率不到2成

2019-04-09 00:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府就業服務處推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，將於暑假期間提供400名公部門工讀名額，設籍本市、就讀國內各大專院校學生，即日起至5月8日止，可以紙本報名。桃園市就服處表示，此為短期工作，工讀期間從7月1日至8月31日，每月薪資2萬3100元，每每消息推出，即吸引大批學子報名，近3年錄取率不到2成。

桃園市政府推動「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」多年，近3年已順利幫助1000名大專青年學生就業，據就服處統計，2016年釋出300個名額、吸引1777人報名，錄取錄僅有16%；2017年釋出300個名額、有1392人報名，錄取率21%；去年名額增加100個、提供400個名額、湧入2060人報名，錄取率19%，不僅報名踴躍，平均錄取率更是不到2成，競爭相當激烈。

桃園市政府就服處就業促進課長吳宥儀表示，暑假工作地點主要分布在市府各局處、機關及區公所，凡是設籍桃園市、現就讀國內各大專校院在學學生，均可報名，錄取名額400名，其中220名為一般對象，其餘180名保留給身心障礙者、原住民、獨力負擔家計者子女、生活扶助戶、中高齡非自願性失業者子女、市府社會局轉介監護學生、更生人以及家庭暴力及性侵害被害人或其子女，當中又保障身障者40名，預計5月30日公告初審合格名單、5月30日進行公開抽籤。

有意願的青年學子，可至桃園市就服處官網下載報名表，並備妥戶籍謄本或戶口名簿、身分證、學生證、法定代理人同意書，已特定對象資格報名者，須另檢附證明文件，裝入信封，以掛號郵寄或親送方式送達市府就業服務處。詳情可至桃園市就服處官網查詢。

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