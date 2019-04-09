去年麻豆823水災被放大波及文旦銷路 這個社區強化災情通報和演練

2019-04-09 00:57

〔記者楊金城／台南報導〕去年823水災造成麻豆區小埤、埤頭里淹水災情，還被放大造謠麻豆文旦受災影響銷售，今晚麻豆區公所及麻豆消防分隊在當地埤頭里聯合舉行「第一線防救災民力人員災情查通報教育訓練」，強化災情通報和應變之道。

麻豆義消分隊及埤頭里自主防災社區參訓，由麻豆消防分隊分隊長廖鼎鈞擔任講師，介紹災情查通報規範及水災搶救應變作為。

麻豆區區長孔慶瑤說，麻豆埤頭里自主防災體系曾獲得水利署評審自主防災特優社區的肯定，辦理本次教育訓練可強化義消人員及防災社區成員緊急應變能力，在災害來臨時啟動自主防災，通報災情、預先撤離保全戶，就能將災損降到最低。

另為因應今年度防汛的超前部署工作，台南市消防局第二大隊將在4月20日上午動員所屬麻豆、下營、六甲、官田分隊至麻豆埤頭派出所、麻豆三洽宮、下營分隊駐地前、官田北極殿等易淹水潛勢地區，將集合警義消及民間救難團體舉辦超前部署搶救演練。

南市消防局第二大隊大隊長陳博文表示，教育訓練及演練將可強化第一線消防、義消及民間救難團體的防救災應變能力向下紮根，為防救災做好準備。

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