「樂天派」靈異直播幫人消業障 女兒爆母走火入魔

2019-04-09 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕在「爆怨公社」小有名氣的「樂天派」是1名時常開設靈異直播的師姐，號稱能幫人念經消業力，並且會講天語，已有一群忠心粉絲。今日「樂天派」的女兒卻出來爆料媽媽的走火入魔行徑，她希望母親可以停止做這種愚昧的事情，也請大家擦亮眼睛，要有一個三觀正常的信仰。

經常關注「爆怨公社」的網友們，對於「樂天派」這號人物大概都不陌生，自從她在FB開設直播研究佛和靈學後，已累積一群粉絲。然而，今天她的女兒卻爆料「一位合格的修行者不是只靠一張嘴騙人」，女兒更補充說明，弟弟死於三年前，因精神分裂跳樓自殺，作為孩子的親媽，「樂天派」竟把兒子的死歸類為祖先業力太重，親人不幫忙念經，並對女兒說「是妳害死了弟弟」，讓女兒認為這根本是推卸責任。

女兒表示「樂天派」本身就喜歡預測誰會死，包括弟弟，甚至是全家人，所以假設她罵到誰，預測誰會幾歲死，女兒都不意外，只能代她向各位說一聲抱歉，這種無知的言論傷害到了大家。女兒在文章最後請網友們幫忙轉發，因為不希望有更多的受害者。

文章引起網友們熱議「昨天神明降駕，今日邪魔就倒台，樂天鐵粉，歡迎繼續來印證神蹟」、「在台灣各宗教社團，對你母親的行徑提出了很大的質疑！只有xx公社一直給妳母親表演舞台的機會」、「可以不要再管別人家務事，每個人的信仰本來就不同，整天反樂天反樂天」。

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