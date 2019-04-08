金門中正國小利用酒瓶碎粒取代建材砂石 「酒矸英雄」跨海揚名

2019-04-08 23:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門中正國小跨海參加中國第34屆福建省青少年科技創新大賽，同學發揮就地取材的智慧，用金門高粱酒酒瓶碎粒取代建材使用的砂石，不僅強度比砂石高，還可降低建材成本，這項以「酒矸英雄」為名的作品，在該項大賽中拿到1等獎，將準備參加7月在澳門舉辦的大型賽事。

中正國小表示，「酒矸英雄」是6年級學生陳柏澄、陳威廷、黃天睿在教務主任葉炳煙、老師李麗娟協助下，合力完成的作品。當前年金門正為全縣垃圾不知運往台灣哪個縣市處理傷腦筋？縣府開始嚴格執行垃圾分類政策時，同學參訪金城垃圾場，被入口處堆積如山的大量廢棄金門高粱酒的酒瓶給震撼到，也因此啟動實驗的動機。

李麗娟說，實驗小組為求專業，先後走訪金城垃圾回收場、金酒公司、台灣省土木技師公會、金門大學土木工程系的專業人員與教授，研究過程嚴謹，並以國家標準為依歸，依酒瓶碎粒取代砂石比例逐漸增加，作為前後對照。

李麗娟說，實驗的結果令人振奮，酒瓶碎粒實驗組的抗壓強度均大於水泥砂漿對照組，證明酒瓶碎粒可完全取代砂子；吸水率方面，以酒瓶碎粒替代率越高的水泥砂漿，吸水率會逐漸下降，可讓牆面不易潮濕，延長牆面壽命，達到耐久需求；同學得出「廢棄的金門高粱酒瓶碎粒是可以當作水泥砂漿的拌合材料」的結論。

中正國小表示，從同學的實驗初步發現，使用高粱酒瓶碎粒取代建材中的砂石，強度可以提升兩倍，建材來自棄置的酒瓶，成本更可以大幅降低，等於是「把垃圾變黃金」；同學們在專業土木技師建議下，最近開始將這項實驗用於實際場域，正好趁著學校校舍整建，利用實際牆面驗證這項論點，或許，有一天利用廢棄金門高粱酒瓶碎粒製作出的「創意金門磚」，會成為金門的特色，也能減少進口磚石的成本。

中正國小校長蔡雪芳說，感謝各方鼎力協助，相信整個研究受益最多的就是這群努力不懈的學生，也許有人在過程中勇敢提出質疑與批判，也都因此收穫更多，更體悟到團隊合作的重要性。

福建省青少年科技創新大賽是福建省規模最大、層次最高、影響最廣的青少年科技教育活動，3月15日至17日於福州舉行，有中國福建省9個設區市及台灣地區人員、共722個作品參賽，評出青少年科技創新項目1等獎55項、2等獎78項、3等獎165項，評委會並從1等獎擇優評選包括中正國小在內22位青少年科技創新項目，推薦參加7月在澳門登場的第34屆中國青少年科技創新大賽。

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