恐怖！小孩吃軟糖嚼到異物 竟吐出生鏽鐵釘

2019-04-09 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕給孩子吃的食品，家長千萬不可掉以輕心。1名母親7日在「爆料公社」po文，小朋友將冰淇淋軟糖一口塞進嘴裡後，發現軟糖包覆著硬體，吐出來竟是一根生鏽的鐵釘。

1名媽媽在「爆料公社」po文，原以為冰淇淋軟糖是單一包裝的商品，品質的控管上應該是沒什麼問題，不料，小孩塞進嘴裡後，竟發現一根約食指前半截長的生鏽鐵釘，把做母親的她給嚇壞了，好險小孩沒有吞下肚，不然真的會出事。原po表示，食品裡竟然藏著一根恐怖的鐵釘，光想像就覺得可怕，提醒各位家長給孩子吃東西時，可要小心一點了。

網友在貼文底下留言「我昨天才買給小孩吃」、「這......童年回憶崩毀了」、「可怕！以為是文具蠟燭，居然是糖」、「這應該算是機器老舊，才會包在裡面的樣子」、「不會給小孩吃這種垃圾食物，所以不用擔心」、「太可怕了！這個一沒注意是會出人命的！」、「我以為是翡翠，廠商真的要休業了」。

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