空氣「臭臭的」！中部以北空品一片橘燈 土城紅色警示

2019-04-08 20:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕提醒民眾注意！中部以北地區受大氣擴散不佳影響，共有26個測站空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的橘色提醒，新北土城AQI更是達到對所有民眾不健康的紅色警示，環保署呼籲民眾需注意健康維護。

根據環保署空氣品質監測網資料，目前包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣、金門縣都有測站AQI達到橘色提醒，幾乎全數集中在中部以北，新北土城則更為嚴重，AQI已達到161，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5）。有民眾甚至認為空氣中瀰漫「臭臭的」味道。

針對空氣品質不佳的原因，環保署表示，今日天氣穩定風速偏弱及霧現象影響能見度，導致水平及垂直擴散條件差，午後光化反應使臭氧濃度偏高，西半部及離島地區空氣品質多為橘色提醒等級。

至於何時可改善，環保署說，依據氣象資料，明日環境風場為偏南風，天氣穩定；午後風速逐漸增強，中部以北細懸浮微粒濃度可望下降，但仍須留意光化作用使臭氧濃度升高，預估高屏午後臭氧濃度易升高，局部地區將達橘色提醒等級；北部空品區及馬祖、金門地區亦為橘色提醒等級。

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