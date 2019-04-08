境外染登革熱返台7天發病 台南衛生局：須自主管理14天

2019-04-08 20:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市於今年4月1日再確診1例登革熱境外移入病例，這是今年台南第14例境外病例，寫下10年來同期境外病例的新高。市府衛生局表示，此印尼女移工病例於3月22日入境台南，返回社區7天後開始出現症狀，市府登革熱防治中心請市民留意如從登革熱流行國家回國後，要加強居家自主健康管理14天，有發燒症狀立即就醫，避免登革熱病毒在社區擴散。

南市登革熱防治中心主任陳怡表示，今年台南市登革熱境外移入病例截至4月1日止共有14例，分析14個病例開始出現發燒症狀時間，有9例是入境時經機場發燒篩檢站監測到；2例於入境前即有發燒症狀，返國後直接到醫院就醫；有3例是在入境後的3-7天才出現發燒。因此，請民眾至東南亞及南亞等登革熱流行國家旅遊，返國後的14天內務必做好自主健康管理，有發燒症狀請立刻就醫、主動告知旅遊史，請醫師進行登革熱NS1快篩，做好防蚊自主管理。

此外，迄4月8日下午，今年台南本土登革熱病例維持在零病例。

衛生局說，今年第14例境外登革熱病例是住在仁德區中洲里的31歲印尼籍女移工，該女於3月7日至22日回到印尼探親，3月22日返回台南工作地，29日開始出現發燒、頭痛、無食慾等症狀，到診所就醫症狀未改善；再於3月30日到醫院就醫，醫師進行登革熱NS1快篩為陽性後通報，目前仍住院治療中。此病例於4月1日經疾病管制署確診為登革熱，防治中心於4月2日完成女移工住家周圍環境戶內外化學防治及孳生源清除。

衛生局籲請仁德區中洲里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另請周邊醫療院所如發現發燒民眾，請進行登革熱NS1快篩、提高警覺加強通報。相關資訊請參閱台南市衛生局官網或撥打1922防疫專線。

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