好吃又有趣 台南關廟鳳梨節首推傳統籮筐宴

2019-04-08 19:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2019台南鳳梨好筍季之關廟地方產業活動，將於本月27日登場，區公所結合傳統竹編技藝，邀請總舖師掌廚，推出古早味的籮筐宴，好吃又有趣，創意行銷，系列料理今天正式發表，包含6菜1湯，再加飲料，每桌3000元，還送「旺來」伴手禮，開始受理預約。

關廟區長王素珠表示，今年的活動主打鳳梨產業，移師大潭埤公園舉行，避免過於炎熱，當天下午才開幕，逾30攤的湖畔市集，展售地方特色，晚上則在廣場擺起籮筐宴，透過傳統形式，愜意享用美味佳餚，帶來與眾不同的體驗。

籮筐宴由總舖師陳振旺掌廚，菜色連同拼盤、湯品與飲料等共10樣料理，包含鳳梨苦瓜雞、鳳梨紅燒魚、鳳梨肉捲、鳳梨蝦球、鳳梨茶，以及筍沙拉、筍米糕，還有八寶丸、小封肉與海參等，琳瑯滿目。

籮筐宴從餐桌到食具「一竹到底」，由新光社區發展協會負責，體現早期農家生活的景況，結合美味料理，展現推廣傳統產業特色的創意。

王素珠說，籮筐宴每席3000元，還贈送2支裝的金鑽鳳梨伴手禮，相當划算，預約電話：06-3302029。

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