大坑賞螢 中市府9日開放網路預約報名

2019-04-08 20:01

〔記者歐素美／台中報導〕大坑生態園區物種豐富，為讓民眾更深入了解大坑生態，台中市風景區管理所將舉辦4場次「春季賞螢」活動，其中，4月13日、14日，將於4月9日上午8開放網路預約報名；4月20日、21日則將於4月16日上午8時開放報名，每場限額65名，活動完全免費，額滿為止。

觀光旅遊局長林筱淇表示，今年賞螢活動結合環境教育及蛙類生態解說，不僅有日間的生態體驗，夜間還安排露天的戶外演講，邀請專業生態老師與民眾分享昆蟲生態有趣的知識，觀賞螢火蟲之餘，也能了解生物棲地，進而保護生態環境。歡迎各界踴躍報名參加，體驗大坑生態環境豐富的生命力。

林筱淇說，為提昇活動精彩度及豐富活動內容，每年規劃增加不同生態元素，今年加入大坑蛙種生態解說，並將活動加入環境教育，期待增進環境生態平衡，推廣尊重生命、永續發展的觀念。

風管所提醒民眾參加戶外體驗活動，最好穿著長褲、布鞋、帶帽子，晚上較涼可帶薄長袖備用，若自備手電筒請記得蓋上紅色玻璃紙；另為響應環保也請自備水壺、環保餐具，一同為環境保育盡一份心力。活動相關資訊請上http://www.purplecrow.org.tw 查詢及報名。

「春季賞螢觀蛙」活動，4月13日、14日場次於4月9日上午8開放網路預約報名；4月20日、21日場次於4月16日上午8時開放報名，每場限額65名，預約報名成功，還可獲贈小禮物及晚餐各1份。

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