關廟山西宮泥塑神像除垢、上色完工 還要X光健檢...

2019-04-08 17:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕創建迄今逾3世紀的台南關廟區山西宮，是當地信仰中心，因香火鼎盛，原本彩色的泥塑關平太子與周倉將軍等神像，被煙燻黑了，卡了滿身油垢，廟方專業修復，現已完工，重回光鮮亮麗，目前還慎重地進行X光健檢，要診斷內部是否受損，維護工作「做好做滿」。

山西宮管委會總幹事林慶銘指出，廟內共有4尊泥塑神像，包含鎮殿的關聖帝君，還有迦藍爺佛，以及周倉與關平等，推估歷史都有百年以上，堪稱珍貴寶物，必須妥善保護。

山西宮在37年前，新廟落成時曾為關平與周倉等神像以油漆上色，這次再利用農曆春節後的除舊佈新，再進行專業修復，繼續享人間香火。

廟方邀請獲文化部認證的傳統匠師陳平生協助修復，從事古蹟專業修復的他，先以酒精與鹼粉為神尊進行除垢，擦拭後，漆黑的外觀，再次顯現原貌，但有些部位已經褪色、斑駁。

陳平生重新上色，外觀修復初步完成，由於泥塑神像年代久遠，慎重起見，再請來專業師傅以X光進行全身健檢，要透析內部是否有受損處，及時補救，做好全套的維護工作，診斷報告近期出爐。

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