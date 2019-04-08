抱怨女友做愛不脫內衣 遭一句話回嗆…

2019-04-08 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子近期內在臉書上抱怨與女友的床事，引發網友熱議，他表示女方在做愛時「每次做愛都不脫內衣」，和她反應還被回「馬上就好了脫很麻煩」，男子表示很傷自尊心，被網友發現他女友身材超辣，嗆他「技術不好又愛靠北」。

男子在臉書社團「爆怨公社」貼出女友完事後前去浴室的照片，網友發現她穿著衣服的上半身玲瓏有緻，赤裸的下半身比例也相當完美，男子在貼文中寫道：「林娘啦，林北已經忍妳很久了，每次做愛都不脫內衣」，男方認為女友若把內衣脫掉「做起來比較舒服」。

他繼續提到，女友聽到自己這樣講，竟然回答：「馬上就好了脫很麻煩」，男子認為自己是被嫌棄「快槍俠」，抱怨稱「我光被妳講這樣遲早不舉啦，妳知道這樣對我殺傷力有多大嗎？」

不少網友都在注意男子女友的身材，相繼留言指出「大家都知道了」、「你怎麼跟某位快槍俠一樣也同姓氏......」、「床上小旋風，辦事不用一分鐘？」、「她還肯配合你已經不錯了，你還敢抱怨」、「就是你不對，誰叫你馬上就好」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/