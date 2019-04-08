天生不便反成讀書動力 林暘登考取武陵資優班

2019-04-08 17:12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區大成國中學生林暘登因先天性「脊柱裂」病症，導致下肢不便，領有身心障礙手冊，但他從未向命運低頭，甚至曾坐著輪椅參加「9天8夜不斷電環台馬拉松」挑戰自我，他說，因為他的身體不方便，所以他更加努力讀書，也如願考上第一志願武陵高中科學資優班。

林暘登出生時，被診斷出「脊柱裂」病症，出生僅8小時就開刀動手術，但仍留下了下肢行動不便、泌尿系統有問題等缺憾，他的父親林俊賢說，雖然暘登從不因身體不便而自卑，但他仍鼓勵暘登多參加英文演講比賽等學校活動，勇於面對人群。

林暘登參加各項比賽的過程中，發現了學習的樂趣，他說，因為自己的身體不方便，讓他更加倍努力讀書，除了因為讀書能增加他的自信心外，也能讓他的課業成績超越他人。

為了挑戰自我，林暘登2016年曾坐著輪椅，參加「9天8夜不斷電環台馬拉松」，擔任第99棒，手推輪椅的輪胎前進了8公里，與其他99棒選手，共同完成了1000公里的環台挑戰。

成績優異的林暘登，報考800餘人僅錄取31人的武陵高中科學資優班，順利錄取，讓他與家人非常高興，擔任大成國中教育事務基金會董事長的立法委員趙正宇今天也表揚他，並頒贈獎學金，林暘登說，進入高中後，將會繼續用功讀書，希望未來有機會進入好大學，未來能從事律師或科學研究等工作，成為有能力幫助別人的人。

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