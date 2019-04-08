港龍班機引擎冒煙折返 民航局排除鳥擊估發動機內部受損

2019-04-08 16:41

〔記者陳宜加／台北報導〕國泰港龍航空從高雄飛往香港的班機，起飛後發現右側引擎冒煙而折返，安全降落，民航局初步排除鳥擊，推測發動機內部受損，飛安會則未認定為飛航事故，暫不介入調查。國泰指出，機件故障，但安全不受影響，後續將詳細檢查。

國泰港龍航空編號KA451班機，今天上午7點51分從高雄出發前往香港，因其中1個引擎故障而須折返；機師發現故障後，按既定操作程序關閉引擎，並於上午8點38分安全降落，機上共317名旅客與13名機組人員均安。

國泰表示，以乘客與機組人員安全為首要考慮，並盡力協助旅客安排替代航班機位，儘快抵達目的地，同時也深切明白事件為乘客帶來不便，謹此致歉。

國泰指出，飛機並無跡象顯示曾經著火，但由於機件故障，機師按照操作程序關閉其中一部引擎前，曾指引擎排氣部件出現聲響與火花，但飛機、機組人員與乘客安全未受任何影響，後續將再詳細檢查飛機。香港民航局也將協助調查。

我民航局表示，初步調查排除鳥擊的可能性，從外觀與檢查進度研判，右引擎的風扇葉片無撞擊痕跡、第一級葉片也沒有扭曲變形，進氣罩也未受損，加上沒有發現鳥屍、血跡或羽毛等跡證，目前推測是發動機內部有受損，仍待調查。

民航局指出，已要求國泰航空提交駕駛員的機長報告、發動機損害報告，並已從機上黑盒子下載飛航資料紀錄解讀，也不排除進行發動機內視鏡檢查或更換。

飛安會執行長官文霖表示，上午9點左右接獲通報，業者初步回報為鳥擊，民航局認定為發動機轉速失速；飛安會求證塔台管制員，當時機師宣告「MAYDAY」時表示右邊2號引擎故障，外觀雖無明顯撞擊痕跡，但無法完全排除鳥擊。

他也說，有乘客表示曾聽到異常聲響、看見火光，但根據查證，無論發動機是因鳥擊或故障所致，均非來自駕駛艙或客艙，也未造成飛機結構或操控系統受損，飛安會仍歸類為疑似鳥擊意外事件，暫不認定為飛航事故，也不介入調查。

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