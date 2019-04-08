北市國中小藝術才能班招生 4/10起受理

2019-04-08 16:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市108學年度國民中小學藝術才能音樂、美術、舞蹈班新生暨轉學生聯合招生鑑定，於4月10日起陸續辦理報名作業，有意就讀台北市國中小音樂班、美術班及舞蹈班的學生家長，請務必掌握各類班別報名時間至承辦學校辦理報名事宜。

台北市國小藝術才能班報名資格為「限設籍台北市之國民小學2、3、4、5年級學生」，國小藝術才能音樂、美術班報名日期為4月10日至11日、舞蹈班報名日期為4月29日至30日。

國中藝術才能班報名資格為「限設籍台北市之國民小學6年級應屆畢業生及國民中學7、8年級學生」，國中藝術才能音樂、美術、舞蹈班報名日期為4月10日至11日。

國小藝術才能班每班招收新生28名；國中藝術才能班每班招收新生30名。各校轉學生名額請參閱各該類藝術才能班招生簡章。

「音樂班」福星國小、敦化國小及古亭國小3校，預計招收新生84名；仁愛國中、南門國中、師大附中及建成國中（國樂班）4校，預計招收新生120名。

「美術班」東園國小、建安國小及民族國小3校，預計招收新生84名；五常國中、古亭國中、金華國中及百齡高中（國中部），預計招收新生120名。

「舞蹈班」東門國小、永樂國小，預計招收新生56名；北安國中、雙園國中，預計招收新生60名。

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