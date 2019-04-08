「草屯最爛的路」最近悄變好 投縣府：封層好的不會再挖

2019-04-08 15:50

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮御富路去年10月改善完畢後，草屯鎮「最爛的路」改由虎山路承接，道路坑洞多且「狗皮膏藥」滿布，民眾騎機車「雷殘」受傷不少，罵聲隆隆，眼尖的民眾發現虎山路最近變平坦，從中興往草屯路段大多層並畫完標線，僅剩小部分路段未封層，縣府工務處說，封層好的路段不會再挖。

南投縣4大鄉鎮的市區污水下水道工程，最早動工的草屯鎮污水下水道第1期工程，從2012年10月開工，施工至今6年多還未完成，其中主幹管埋設在虎山路，因此該條道路多年來崎嶇不平，到處是坑洞，或是像貼了品質不好的狗皮膏藥，市區陷入交通黑暗期多年，草屯鎮民更把御富路和虎山路封為「草屯最爛的路」。

去年10月御富路由草屯鎮公所向中央申請前瞻計畫經費進行改善，已經變得平坦好行，使得草屯最爛的路只剩「虎山路」，鎮民去年一直質疑為何公所不一起封層，惟公所表示，虎山路正在進行污水下水道主幹管工程，工程未結束而無法封層，縣府允諾工程結束即封層。

草屯鎮民和來往虎山路的南投等地民眾，等了數月終於等到縣府在虎山路的多個路段進行封層，有的路段並已畫好標線，機車行經可以安心通過，不怕會有坑洞陷阱。

縣府工務處表示，污水下水道工程只剩最後兩標的附接管工程未動工，這兩標位在虎山路靠中興路的路段，工程大概也要兩年，但因是附接管，開挖的範圍較少，對交通的影響相對地也較小。

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