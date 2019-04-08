大林萬國戲院熄燈1年重開張 黃俊雄布袋戲等30場綜藝秀登台

2019-04-08 15:38

〔記者王善嬿／大林報導〕嘉義縣大林鎮萬國戲院去年迄今熄燈一年，今戲院重新開張，即日起到明年10月，推出黃俊雄布袋戲、台語歌手林良歡表演等30場綜藝、歌舞秀，要以「萬國百老匯」之姿形塑為全新旅遊及觀光景點，藉此吸引民眾到大林體驗國際慢城的文化風景。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人今出席與會，先後分享青春時期看電影的趣事，翁章梁說，萬國戲院曾是大林地區的休閒生活重心，但因電視普及而沒落，8年前由屋主樊豐正無償借用、江明赫等大林子弟推動復甦，去年正式登錄為嘉義縣歷史建築，是珍貴具有意義的場域，能繼續延續是屬於大林、嘉義縣的歷史時刻。

萬國戲院第二代屋主樊豐正表示，萬國戲院是家族的產業，目前已傳承到第三代樊文雄，戲院沒落後該處曾開過KTV，因江明赫等志工奔走籌措經費添購設備、恢復昔日戲院光彩；去年4月因籌不出增設消防安全設備經費暫時熄燈，如今重新開張希望能持續經營下去。

江明赫表示，目前獲得文化部及嘉義縣政府補助共1500萬元，為兩年期的計畫，目前除進行歷史建築研究調查設計規劃，作為改善部分消防安全設備硬體施作前的參考，另邀請豬哥亮大兒子謝順福策畫系列活動，從本月13日起有台語歌手陳雷、林良歡綜藝演出、林青霞經典電影播放，7月6日有黃俊雄「真五洲掌中劇團」演出，現場感受國寶級布袋戲表演的震撼。

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