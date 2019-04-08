醫病》竹科壓力大 生理期滴滴答答1年沒停過
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中國醫藥大學新竹附醫中醫師沈俐伶建議有月經滴滴答答困擾的女性，除了改變生活作息、適度運動，搭配一些中藥材的湯飲，不論是補中益氣、或是升陽益胃，都很有效。（記者黃美珠攝）

中國醫藥大學新竹附醫中醫師沈俐伶建議有月經滴滴答答困擾的女性，除了改變生活作息、適度運動，搭配一些中藥材的湯飲，不論是補中益氣、或是升陽益胃，都很有效。（記者黃美珠攝）

2019-04-08 15:25

［記者黃美珠／竹北報導］48歲吳小姐在竹科當工程師，月經滴滴答答竟長達1年沒停過，經檢查是有子宮肌瘤。由於西醫都只給止血劑治療，無法根治，長久下來導致面色蒼白，血紅素降低，疲倦、頭暈、連走路都會喘。中國藥大學新竹附設醫院中醫科醫師沈俐伶說，吳小姐屬於氣虛體質又常出國出差，工作壓力很大，但經過她以湯飲治療2個月已經恢復正常。

沈俐伶用水管來比喻女性的生理期。碰到滴滴答答，中醫都會先檢查戶者是不是「氣虛」？這「症頭」好比水龍頭關不緊，多半是慢性疲勞影響了荷爾蒙所造成的月經紊亂失調。其次他們也會檢查患者的體質是否「燥熱」？這就像水壓太大造成的經期停不了，多半是因熬夜過度而亂經，月經的量不僅多，顏色也多是鮮紅的。

最後就是看整體「循環」，回到「水管」的比喻就是看水管有沒有卡垢，這是瘀阻所致血液不能好好循環，坊間常聽到的子宮肌瘤、子宮內膜異位等就是引發這類月經失調的原因。

沈俐伶說，這種滴滴答答的問題又叫做月經崩漏，很多職業婦女都有，研判可能是工作壓力太大、熬夜太累所致。就像治療吳小姐，她用一些湯飲，像：補中益氣湯、升陽益胃湯，搭配生脈益氣飲調理，以黃耆補氣搭配西洋參、麥門冬、五味子等，對女生有益氣生津、強心潤肺、以及補血調經的作用，果然奏效。

她說，有月經崩漏症者，適度的運動是可以改善的。不論是快走或慢跑，只要訓練核心肌群，這都有助氣的生成與循環。

至於飲食上，盡量用多穀類代替單一白米，多吃山藥，蓮藕這類有健脾生津作用的食物。如果崩漏發生久了出現貧血，則可多吃蘋果、葡萄、甜菜根等富含鐵質的食物。

  • 中國醫藥大學新竹附醫中醫師沈俐伶（左）說，月經滴滴答答時間過久，有可能導致貧血。（記者黃美珠攝）

    中國醫藥大學新竹附醫中醫師沈俐伶（左）說，月經滴滴答答時間過久，有可能導致貧血。（記者黃美珠攝）

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