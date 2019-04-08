醫病》竹科壓力大 生理期滴滴答答1年沒停過

2019-04-08 15:25

［記者黃美珠／竹北報導］48歲吳小姐在竹科當工程師，月經滴滴答答竟長達1年沒停過，經檢查是有子宮肌瘤。由於西醫都只給止血劑治療，無法根治，長久下來導致面色蒼白，血紅素降低，疲倦、頭暈、連走路都會喘。中國藥大學新竹附設醫院中醫科醫師沈俐伶說，吳小姐屬於氣虛體質又常出國出差，工作壓力很大，但經過她以湯飲治療2個月已經恢復正常。

沈俐伶用水管來比喻女性的生理期。碰到滴滴答答，中醫都會先檢查戶者是不是「氣虛」？這「症頭」好比水龍頭關不緊，多半是慢性疲勞影響了荷爾蒙所造成的月經紊亂失調。其次他們也會檢查患者的體質是否「燥熱」？這就像水壓太大造成的經期停不了，多半是因熬夜過度而亂經，月經的量不僅多，顏色也多是鮮紅的。

最後就是看整體「循環」，回到「水管」的比喻就是看水管有沒有卡垢，這是瘀阻所致血液不能好好循環，坊間常聽到的子宮肌瘤、子宮內膜異位等就是引發這類月經失調的原因。

沈俐伶說，這種滴滴答答的問題又叫做月經崩漏，很多職業婦女都有，研判可能是工作壓力太大、熬夜太累所致。就像治療吳小姐，她用一些湯飲，像：補中益氣湯、升陽益胃湯，搭配生脈益氣飲調理，以黃耆補氣搭配西洋參、麥門冬、五味子等，對女生有益氣生津、強心潤肺、以及補血調經的作用，果然奏效。

她說，有月經崩漏症者，適度的運動是可以改善的。不論是快走或慢跑，只要訓練核心肌群，這都有助氣的生成與循環。

至於飲食上，盡量用多穀類代替單一白米，多吃山藥，蓮藕這類有健脾生津作用的食物。如果崩漏發生久了出現貧血，則可多吃蘋果、葡萄、甜菜根等富含鐵質的食物。

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