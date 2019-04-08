私有老屋活化 基隆仙洞「陳醫院」將變身「文化客廳」

2019-04-08 15:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市仙洞國小旁的「陳醫院」，早年是陳以時醫師的執業場所，曾經是仙洞地區最高的民宅及地標，因長期無人居住，年久失修閒置破敗，陳以時後代向文化部「私有老建築保存再生計畫」提出補助申請，希望把老房子打造成仙洞地區居民的文化客廳，今天傳來好消息，進入複審獲得293萬餘元補助。

基隆市文化局指出，文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」引入民間自發性力量來保存具潛在文化資產的私有老建築，基隆市這次有8案進入複審，目前已核定2案，分別是中正區的「海之丘」及中山區的「陳醫院」，另有仁愛區的「梅英居」正在進行補件中，13日下午1點將在東岸商場的「見書店」舉辦「私有老建築說保存再生計畫說明會」，邀請更多有志加入老屋保護行列的屋主共同來參與。

文化局指出，「陳醫院」興建於1954年，一旁就是港務局宿舍、雜貨舖、教會、國小等，陳以時醫師當年扮演著照顧全仙洞人健康的角色，常半夜提著醫務包出診，「陳醫院」有一半以上的空間是診所，二樓以上才是住家，當時兩層樓的建物已經是當地最高的房舍，1950年代至1970年代，是仙洞人心中的地標，見證基隆港西岸的發展史。

後來基隆港擴建、仙洞遷村人口凋零、颱風天災肆虐等影響，「陳醫院」樓房半毀，陳家人也在40年前舉家搬離，建物因長期閒置無人居住，屋頂長出兩棵大樹，女兒牆局部坍倒，陳以時的後代希望透過文化部的老建築再生計畫，讓老屋重生，未來除了展示百年來家族收藏的仙洞文物與歷史，也希望成為仙洞地區的文化客廳，連結與地方的情感。

文化局長陳靜萍表示，保存再生計畫鎖定1971年以前具有歷史、文化、藝術價值的私有老建築，並同意獲得整修補助後依補助比例承諾保存最高十年，希望讓具有價值的老建築可再多存活十年，讓後代可以在十年後持續欣賞老建築的風采，只要符合此資格填寫申請表送文化部審核通過者，最高可補助50％修繕金額。

陳靜萍說，基隆市的都市開發較早，市中心還保存許多具有早期風格的老建築，這些老建築的存在都是很多基隆市民過去美好的回憶之一，文化局希望藉由此次的私有老建築保存再生計畫吸引民眾來申請，讓基隆市的老街區經過再次的整修後，回復到昔日的風采與市民再相見。

中山區市議員莊敬聖表示，仙洞地區一帶是基隆港沒落後，最為明顯影響的區域，被遺忘是民眾深切的痛，如何讓區域改造活化，必須有創新思維才能改變，仙洞地區有球子山燈塔、聖安宮、仙洞巖、佛手洞等，充滿人文宗教及歷史文化，是值得重新重視的區域，未來經由社區營造及老街規劃，成為有故事的觀光廊帶。

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