嘉義市區公車「市區1路」 即起加班延駛劉厝社區

2019-04-08 15:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市區公車「市區1路」路線，自今日起，於上下午尖峰時刻增加3班次延駛進劉厝社區，並於育人國小、228國家紀念公園增設2個新站點，市長黃敏惠、議長莊豐安等人在228國家紀念公園試乘公車，呼籲民眾多搭乘交通運輸工具，經濟環保又安全。

黃敏惠表示，為維護空氣品質、提升交通安全，市府持續推展更安全、友善的公共運輸環境，劉厝地區長期以來缺少公共運輸的服務，公車「市區1路」延駛進劉厝社區，讓民眾就學、運動、購物，都能輕鬆搭乘大眾運輸工具，也不用煩惱沒停車位。

市府交通處統計，從今年元月起至3月底，「市區1路」、「光林我嘉線」及「市區7路」等3條市區公車總搭載人數已提升77％，其中，「市區1路」自去年5月1日延伸至台中榮民總醫院嘉義分院後，行經玉山郵局、家樂福等站，今年搭載人數提升57％；市府將視運量及實際需求，增加站點、班次或候車設施等，提供更友善公共運輸環境。

市府交通處交通行政科長張瓊璽表示，為吸引通勤通學人口搭乘，市區1路（台中榮總嘉義分院往返嘉義大學蘭潭校區）調整後，上、下午6個班次（劉厝社區上午6點半、8點、下午5點45分發車，嘉義大學上午7點15分、下午5點及晚上7點發車），將行駛到育人國小、228國家紀念公園。

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