新北5處托老托嬰中心 4月15日起機車禁停騎樓

2019-04-08 15:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局執行「交安大整頓」計畫，將機車退出騎樓列為重點工作，自4月15日起，增列淡水、樹林、汐止、新莊及泰山共5處托老、托嬰和公托中心，違者將開罰600至1200元並拖吊，目前全市已有105條主要幹道及97處弱勢避難場所實施機車退出騎樓措施。

新增五處機車退出騎樓的弱勢場所分別是淡水區濱海路2段私立豐悅兒托嬰中心、樹林區中華路私立祺祺托嬰中心、汐止區忠孝東路智興公共托育中心、新莊區昌明街私立幼恩國際托嬰中心、泰山區明志路3段142巷私立泰山台欣老人長期照顧中心。

上術實施路段總長度共85.9公尺，即日起派員張貼「騎樓禁停宣導貼紙」，並由警察局加強勸導，4月15日起針對違規停放的車輛進行取締及拖吊。

交通局長鍾鳴時表示，為維護行人通行空間，改善市容和停車秩序，避免因停放在騎樓的機車火警造成重大傷亡，近10年來全市共有105條主要幹道、97處托老、托嬰和公托中心等避難弱勢場所及9條北大退縮綠軸實施機車退出騎樓措施，並規劃路邊機車格做為替代空間。

停車營運科長許芫綺指出，3月19日至4月2日交通大執法，針對易壅塞肇事的16條路段強力執法取締，共拖吊汽車286輛、機車595輛；其中機車退出騎樓路段有284輛機車違規停放，被依法開罰及拖吊。

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