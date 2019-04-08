新加坡IDEX創新科技大賽 南二中奪銅

2019-04-08 15:10

［記者劉婉君／台南報導］台南二中首次參加新加坡IDEX創新科技大賽，榮獲銅牌，在國際舞台發光，讓帶隊的校長鄭忠煌既振奮又感動。

IDEX創新科技大賽由新加坡Anglo-Chinese Independent中學主辦，本次創新科技大賽主題在改善人類生活，南二中為了此次賽事，於去年底即展開選手的甄選作業，計有超過2000名學生參加，最後由5位2年級學生脫穎而出，經過4個月密集培訓，於4月1日至4日赴新加坡參賽。

獲獎學生林品安及許庭彬，從日常生活找尋靈感，為盲人設計「智慧拐杖」，兩人並到視障按摩店中訪問，了解市售拐杖的缺點，並在生活科技老師黃國斌的指導下，成功寫出3個超聲波感測器程式，設計出的拐杖可將障礙物偵測距離縮短至小於15公分，還能發出警告聲音。

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