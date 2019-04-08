「玩寶桑」文化桌遊 Q版「阿菊嬤」帶領遊台東

2019-04-08 14:49

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府文化處為了讓小朋友認識台東市舊街文化，設計「玩寶桑」桌遊，由Q版「阿菊嬤」帶領紙上遊街；今天將數桌遊贈送給東海國小，小朋友馬上圍聚玩樂。

現在的寶桑是在天后宮周邊的區域，是台東市發展的起點，也是早期台東最熱鬧的街區，所以，「寶桑」成了老台東的代名詞。

文化處推出的「玩寶桑」桌遊濃縮了台東市文化樣貌，透過擲骰子遊戲，從中認識墾拓史及市街發展，沿途也有台東老店及知名小吃。

這套遊戲的紙上導遊有Q版「阿菊嬤」、寒單爺、鐵人哥等等，透過小朋友熟悉的人物，增加認同感。

縣長饒慶鈴今天到東海國小將桌遊贈送給東海及寶桑國小，並且在圖書館和學童一起進行桌遊爭霸賽。饒慶鈴說，她感受到小朋友對桌遊的興趣很高，從中認識文化是值得推廣的途徑，因此，未來還要將文化桌遊推廣到其它鄉鎮。

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