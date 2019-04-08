推廣以茶代酒 中市原住民關懷協會助原民謀生計

2019-04-08 14:33

〔記者張菁雅／台中報導〕為鼓勵原住民青年「以茶代酒」會友，同時打開高山茶品內銷通路，台中市原住民關懷促進協會今年預計舉辦4場「園融盛會」活動，邀請茶藝師教導原住民如何泡茶。協會理事長沈春美今日表示，茶葉是高經濟作物，且較不受天氣影響，越來越多原民青年「鮭魚返鄉」從事茶葉耕作，協會希望藉由推廣活動，具體協助改善原住民生計。

沈春美表示，越來越多原住民青年喜歡泡茶，很多家庭也具備茶具，茶道文化逐漸在原民部落生根，台中市原住民關懷促進協會舉辦4場「園融盛會」活動，請茶藝師針對各種茶葉的特性，教導原住民如何泡出好茶，目前已經舉辦2場，反應都很好，協會也希望未來能融入原住民特色，發展原住民獨有的茶文化。

沈春美也說，茶葉是高經濟作物，所需的栽種器具少，且較不受天氣影響，許多原住民開始種植茶葉，原民青年也紛紛返鄉，投入茶葉耕作，因此，推廣茶文化不僅能讓原住民「以茶代酒」，也有助於改善原住民生計。

長期關懷原住民生活的台中市議員曾朝榮指出，原住民才華洋溢，不論歌藝、舞蹈、茶道等都有很傑出的表現，但一般傳統認知上，以為原住民喜愛喝酒，台中市原住民關懷促進協會舉辦茶道禮儀，對於提升原住民心靈與文化發揚，具正面意義，可增加更多優質的生活領域。他並捐出3000件衣服，提供協會轉送弱勢家庭。

來自南投縣信義鄉的高姓茶師說，當地原民茶農以種植、販賣金萱茶、烏龍茶等維生，但每季近千斤的收成有限，每斤售價約1500至1800元，因缺乏銷售通路，大都只能自產自銷，期盼政府能輔導原民茶農開拓內銷市場，進而打通外銷管道。

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