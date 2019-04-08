柳營科工區汚水廠ROT＆BOT案將啟動公聽會

2019-04-08 13:13

〔記者王涵平／台南報導〕柳營科工區污水處理廠等環保設施，委託民間自提ROT＆BOT經營，南市經發局表示，4-6月將展開第一階段初審及公聽會。

經濟發展局表示，「臺南市柳營科技工業區暨環保園區環保設施用地民間自提ROT＆BOT案」第二次政策公告截止，計有1間企業聯盟投標，預計4至6月份將辦理第一階段初審、公聽會及第二階段公開徵求其他民間投資人等相關作業，結合民間企業經營模式，有效運用區內污水處理廠用地及環保中心用地發展多元化之環保附屬事業，創造產業發展利潤，並減輕市府每年污水廠代操作及污水處理設備維護重置費用，同時藉由土地租金及權利金收入增加市府財源，創造廠商與市府雙贏局面。

經發局代理局長蕭富仁表示，柳科園區污水處理廠目前由市府逐年發包委託廠商代操作、維護及管理，此次將既有污水處理廠（2.45公頃）營運規劃為ROT、污水處理廠二期空地及部分環保中心空地（1.81公頃）規劃為BOT，總委託範圍合計4.26公頃，委託經營期間30年，預計可為市府帶來穩定的租金收益。

投標廠商規劃經營廢棄物處理設施及設備處理廠，處理範圍包括液態廢棄物（如廢酸鹼、廢溶劑及廢油等）及固態廢棄物（如廢容器洗淨等）處理。液態廢棄物處理種類為廢酸鹼、廢溶劑及廢油。

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