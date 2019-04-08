陳真美「聚」55幅水墨葫蘆墩文化中心展出

2019-04-08 12:58

［記者楊政郡／台中報導］先生是牙醫師，本身醉心於水墨創作，台中教育大學彩墨畫講師陳真美，作品曾榮獲台灣全球華人水墨創作山水組第一名，即日起至4月21日在豐原葫蘆墩文化中心展出「聚」等55幅作品，有現代彩畫、嶺南花卉、山水等，喜愛水墨創作的朋友不能錯過。

陳真美畢業於台中教育大學美術系研究所，目前是教育大學進修推廣部彩墨畫講師，作品曾榮獲國際美展日本亞細亞水墨第二名、台灣全球華人水墨創作山水組第一名，還有全國美展、磺溪美展、桃源美展、大墩美展等等獎項。陳真美說她靈感來都自生活中的感動，情感透過水墨畫作來流露，古人透過觀察力，以筆墨、造行、意境與光線、透視、烘染等技法的結合，讓畫作靈活生動。

這是她個人第六次個展，這次以「聚」風雲際會為主題。她說人生就像曇花一現，要及時保握現在，不管是職業還是興趣，都要朝住自己的目標前進，抓住生命永恆的價值，生活裡的花卉與美麗無所不在，不論是寫實或寫意，沒設限題材範圍、注重內涵與意象的詮釋。

看畫展就是抒發感情的活動，尤其是現代人生活壓力大，不一定要買畫，但賞畫很有療癒效果喔！

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