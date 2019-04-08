「代代相傳」新科里長來觀摩！土城員林里打造里內特色

2019-04-08 12:59

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局推動「里環境認證」評比拿下五星級認證的土城區員林里長蔡黃地，將鄰里改造得有聲有色，環保局今天邀請40位新任里長前來觀摩，除了靜態教學、綠屋頂菜園成果展，還有土城國小師生彩繪牆壁，蔡黃地說，利用鄰里老舊、斑駁的牆面，與在地學校攜手提供學生創作空間，替牆壁漆上新的色彩。

環保局頒發的五星級認證包含，「巷弄乾淨」、「公廁清新」、「環境美化」、「資源回收」、「低碳永續」5項指標，擔任第二屆里長的蔡黃地回想當初也是到其他里學習、詢問鄰長及志工的幫助才能發展出一套屬於員林里的特色，他說，藉由代代相傳的方式，確實能夠提早讓新任里長們盡快對於里內事務上手。

談起環境美化方面，蔡黃地尋覓里內斑駁、老舊的牆面，經過所有權人同意後，找當地的學生或是專業畫家彩繪，今天利用停車場周邊的牆，邀請土城國小六年十二班的學生們畫上各種不同花卉。

土城國小校長蔡建文說，里長提供空間也讓小朋友們踏出教室學習藝術、服務社區的意義，恰巧這次參加活動的學生是畢業班級，創作的成果對他們也別具意義。住在附近的學生何琪瑤說，自己本身對於藝術就很有興趣，很難得的經驗能夠在大型牆面作畫。

不僅社區的營造，蔡黃地也在里內推動「愛心待用餐」，自掏腰包存放便當錢給店家，能夠讓弱勢民眾來免費吃飯，他說，社會關懷相當重要，現在社區志工們組成的「愛心關懷隊」登記45個家庭，定期都會訪視、訪問，讓他們能感受到社會的溫暖。

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