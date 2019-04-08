台東績優社工表揚 19名得獎者中出現姊妹檔

2019-04-08 12:39

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府今天表揚縣內各領域績優社工，19名獲獎者中有投入兒少、嬰幼兒保護工作的許惠茹、許雯婷姊妹花，另有6名男性社會工作人員在女性居多的台東社工界中突圍，分別獲得各領域獎項。

縣府社會處今天在頒獎會場上，特地設置紅地毯，並由各單位主管陪伴獲獎者一起走紅毯接受表揚，台東縣長饒慶鈴表示，目前全縣有453為社會工作人員，投入各領域協助有需要的民眾，而縣府近年也不斷改善社工的工作環境，盼其無後顧之憂，全力協助他人。

雖然社會工作人員以女性居多，今年也有6名男社工獲獎，佔得獎者中的32%。

分別獲得兒少服務獎、傑出新人獎的許惠茹、許雯婷姊妹花在勵馨台東事務所、哈拿之家擔任社工人員，姊妹倆都投入社工工作，異口同聲地說，就是覺得這項工作有意義，姐姐許惠茹說，在服務過程中，與個案建立關係，看見個案有所進步、親子關係逐漸改善，便覺得開心值得。

今年獲台東縣績優社工包括，特殊貢獻獎林劭宇、終生貢獻獎胡夏美、創新服務獎李玉美、傑出新人獎許雯婷、黃恩倍；原住民服務獎簡志龍、黃彩娥；醫療服務獎黃建豪；兒少服務獎蘇資傑、許惠茹、羅文妗、陳佳琪；家庭服務獎鄭欣慧、何佩珊、林家輝；老人服務獎王汪東蘭；身障服務獎寇惠惠、方涵、邱鳳婷。

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