侯友宜頭號粉絲林宴臨 捐贈愛心運輸車

2019-04-08 12:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕號稱新北市長侯友宜的頭號粉絲、智英科技股份有限公司董事長林宴臨，曾在競選期間宣誓，若侯友宜當選市長，每年捐贈2台復康巴士，侯友宜就職後，林宴臨立即兌現承諾。近來聽聞新北市政府推廣電動手搖自行車運動，今天再慷慨捐贈1輛愛心運輸車，鼓勵身障朋友走向戶外休閒。

代表受贈的侯友宜表示，林宴臨長期關心弱勢團體，主動積極協助，有次他到公司參訪，公司雖然規模不大，員工向心力卻很強，因為老闆賺錢都用於回饋社會， 員工自主管理，追求企業榮耀與價值，加上賢內助打理一切，林宴臨展現「庄腳囝仔」雙手打拚、永遠不忘照顧需要被照顧的人的精神。

侯友宜說，台灣社會的企業家要向林宴臨一樣，希望這股力量延續下去，「不要像政治搞來搞去，不知道搞什麼。」大家認真打拚，不要有政治對立、衝突，他每天打開報紙一看，都是政治口水戰，沒有意義，台灣需要冷靜、沉著、穩健，與市民緊密結合在一起，他有林宴臨這種朋友，是一輩子的榮幸。

社會局長張錦麗表示，新北市目前有91台電動手搖自行車，置於板樹體育園區，透過手部搖動取代腳踏，搭配電動馬達，減輕體力消耗，是適合身心障礙者使用的新式運動輔具之一，未來身心障礙團體若要前往其他地方休閒，可透過愛心運輸車載運到指定地點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/