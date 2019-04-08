快來看！曾文溪以南中級土壤液化潛勢圖 台南公開

2019-04-08 11:39

〔記者劉婉君／台南報導〕105年0206美濃地震之後，台南市政府委託顧問公司及成大團隊進行中級土壤液化潛勢調查，歷經2年多，市府今公開（曾文溪以南）中級土壤液化潛勢圖。

工務局表示，分析結果，溪南平原區主要的土壤液化高潛勢區位於沿海地區、曾文溪沿岸、鹽水溪沿岸、舊台江內海以及大灣低地等範圍。詳細內容，可查詢網站或諮詢專線06-2991111轉7813。

市府表示，在內政部營建署「安家固園」計畫補助1億676萬元經費下，南市目前已陸續完成曾文溪以南平原（共14個行政區，包括安南、北、中西、東、永康、新市、安定、善化、安平、南、仁德、歸仁、關廟、新化等區）的補充地質調查，並針對地震可能引發的土壤液化災害，進行潛勢評估，提供都市防災、都市規劃、地方工程建設、開發選址及審議參考應用，以瞭解區域土壤液化潛勢區的分布特性。

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