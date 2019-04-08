血便年餘以為是痔瘡 婦人驚罹直腸癌3期

2019-04-08 11:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕53歲的婦人因長年有痔瘡老毛病，1年來持續血便，婦人自認是痔瘡出血沒放心上，之後因大便形狀變細才到醫院大腸直腸外科檢查，經大腸鏡檢查發現在接近肛門的直腸有顆約4公分的腫瘤，腸道已被腫瘤阻塞近半，切片化驗證實罹患第三期直腸惡性腫瘤。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科主治醫師羅元禎指出，由於腫瘤位置接近肛門，接近肛門的直腸癌，若立即手術切除，有可能連肛門都需切除，必須在腹部做腸造口，糞便由造口排出收集，病人須面臨終身掛便袋的不便與打擊，經團隊評估討論後，建議患者先實施化療和放射治療，希望讓腫瘤縮小再進行手術切除，進而提高手術時保留肛門之機會。

羅元禎指出，術前同步化學及放射治療，已是國際治療直腸癌的主流，也就是以保留患者肛門完整為優先考量；結果該患者接受光子刀放射治療合併化學治療後，4公分大的直腸癌腫瘤消失不見，只留下腫瘤的基底痕跡，進一步做切片化驗也未發現有癌細胞存在，讓患者喜出望外。

羅元禎指出，雖然直腸腫瘤消失，最好還是將腫瘤基底部分的腸道切除「斬草除根」，才是最完整的治療程序，但婦人尚未考慮接受部分腸道切除手術，選擇先採定期回診做大腸鏡追蹤。

羅元禎提醒民眾，已往不少大腸或直腸癌病患，在確診前多早有血便情況，但病人不是誤認是痔瘡使然，就是工作忙輕忽，結果診斷確診後均已是腸癌中後期；提醒民眾應定期接受糞便潛血檢查，一旦有持續血便及大便形狀變細等情況，切勿輕忽，應儘速到醫院檢查，以利早期發現早期治療。

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