工作壓力大？竹科女工程師月經來1年都沒停

2019-04-08 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕新竹有名48歲女工程師，疑似工作壓力大，月經竟來了1年多都沒停過，造成生活困擾，所幸在中醫師經過兩個月的調理下，目前已恢復成正常生理期。

綜合媒體報導，竹科一名吳姓女工程師，疑因工作壓大，1年多來月經間歇沒有停過，雖經西醫診斷有子宮肌瘤3至4公分，並給予止血劑，但僅能暫時止血無法根治，在長久月經崩漏影響下，吳女不僅面色蒼白、血紅素降低，也時常覺得疲倦，頭暈，甚至走路都會覺得喘。

後來中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科沈俐伶醫師對其進行治療，診斷出吳女工作關係時常要出國出差加上壓力大，加上氣虛體質，導致月經崩漏，持續滴滴答答。不過在使用中藥調理健脾益氣，經過兩個月後，吳女生理期已恢復正常。

沈俐伶建議，針對月經崩漏的患者，除了服藥以外，透過適度的運動，像是快走或慢跑，訓練核心肌群，都有助於氣的生成與循環。至於飲食方面，除了用多穀類代替單一白米，崩漏時間較久的患者也可多攝取蘋果、葡萄、甜菜根等富含鐵質的食物，並留意貧血問題。

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