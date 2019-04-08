弘光送學生赴日知名遊戲、動漫學校研習 將開設遊戲、電競學程

2019-04-08 10:51

〔記者歐素美／台中報導〕電競、線上遊戲是近來年最夯產業，弘光科技大學跨系選送15位學生到日本東京最有名的Vantan Game Academy研習，學習基礎課程，由日本頂尖的業界老師傳授技巧，學生透過提案、執行企劃，最後設計出遊戲、學習行銷，學生表示，收穫良多。校方指出，下學期將開設跨系的電競、動漫、遊戲設計3個學程課程，培育多元的電競、線上遊戲人才。

弘光科大資管系主任陳智賢表示，Vantan Game Academy成立於1991年，是日本最早開設遊戲、漫畫和動畫課程的專業學校。2018年東京電玩展該校攤位是參展學校中最大的一個，由業界線上師資教學，經驗豐富、技術領先，因此，學校選送學生到日本該校研習，接下來雙方將簽合作備忘錄進一步合作，並讓弘光學生可以赴日實習。

弘光科大資管系助理教授涂聖忠帶資管系、資工系、文創系共15名學生到日本上課，他指出，課程內容包括Unity相關基礎課程，學習程式設計，涵蓋遊戲3D領域相關知識、遊戲企劃、遊戲玩法、美術設計風格、遊戲場景等，讓學生學習遊戲要素配置、編程腳本用語、如何選定行銷遊戲及智能手機應用開發，由日籍老師搭配翻譯傳授相關技術。

涂聖忠表示，一般的遊戲製作後便是要上市銷售、訂定售價，因此，日籍老師請學生自己提案想要設計的遊戲，其中，有學生提出「人生模擬遊戲」，被日籍老師稱讚創意很好。

文創系學生林儀嘉、李欣霈說，到日本上課短短3天，學到很多東西，日本老師教學很認真，盡力把知識、技巧傳授給他們，希望以後還有機會再去；學生劉芯羽、廖家羚則說，由於在學校沒有學過程式設計，上課時比較吃力，還好有資管系、資工系協助，「遊戲不是一個人可以單獨完成」，各系學生發揮專長、相互幫忙，最後都設計出一款可玩的簡單遊戲，是相當可貴的課程。」

弘光科大學術副校長易光輝表示，電競、線上遊戲是近來年最夯的產業，產業涵蓋廣泛，需動漫、美術設計、行銷企畫等相關領域支援，透過和日本Vantan Game Academy合作，送學生到日本研習只是第一步，為培育多元、全方位的電競、線上遊戲人才，下學期學校將開設跨系的電競、動漫、遊戲設計3個學程課程，並在相關科系教學中，融入電競、線上遊戲的課程。

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