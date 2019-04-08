白沙屯媽祖遶境啟程！5萬信眾相隨

2019-04-08 09:15

［記者鄭名翔／苗栗報導］「粉紅超跑」啟行！粉紅色頂帳的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天媽祖鑾轎今凌晨0點20分與後龍山邊媽祖合轎，1點20分準時出宮，開始為期10天9夜的雲林縣北港鎮朝天宮遶境行程，5萬名信徒熱情相隨，沿途煙火點亮夜空，浩蕩隊伍跟著媽祖腳步南行，一年一度的宗教嘉年華盛會正式開鑼。

苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、立法委員陳超明、羅致政、通霄鎮長陳漢志、北港鎮長蕭永義昨晚11點20分一同恭迎白沙屯媽祖扶鸞上轎，徐耀昌強調，白沙屯媽祖進香遶境習俗流傳近200年，2011年被列為無形文化資產，是台灣年度宗教盛事，也期望媽祖神威能庇應國泰民安。

己亥年白沙屯媽祖遶境於今凌晨1點20分準時出發，披著粉紅色頂著的媽祖鑾轎在廟埕廣場3進3出，隨即在信眾簇擁下一路南下，預計將以3天半時間徒步約200公里，橫跨苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，於4月11日抵達北港朝天宮。

白沙屯媽祖路程不固定，皆由媽祖旨意引鑾轎前行，且南下路程以急行軍方式行徑，因此又被信眾稱為「粉紅超跑」。過去遶境行程屢現神蹟，使得今年報名隨轎香燈腳人數再創新高，至昨晚突破5萬人。

而所有報名者，廟方也特地請專人以書法正楷將姓名撰於祈福文書之中，抵達北港後將會投入萬年香火爐中焚禱，再將香灰挑回白沙屯，象徵每個參加的信徒都能受到媽祖的神威保佑。

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