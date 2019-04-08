港龍航空班機疑遭鳥擊引擎冒煙 急返高雄平安降落。（記者張忠義攝）

2019-04-08 08:41

〔記者黃建華、洪臣宏／高雄報導〕一架港龍航空班機今天上午從小港機場起飛後，疑鳥擊後傳出右邊引擎冒煙，飛機一度在高雄外海盤旋洩油，緊急返回高雄。據了解，上午8點31分已平安降落返抵小港機場。

據指出，高雄航空站及市區消防隊獲報後，立刻趕往機場跑道待命，準備救援。高雄站則說明，這架港龍航空班機在上午8點31分已經安全降落，連同機組人員共317人平安。

此航機為空中巴士330客機，原定早上由高雄出發前往香港的KA451班機，因故折返高雄小港機場，已安全降落。國泰港龍航空正盡力為旅客安排替代航機，以盡快抵達目的地。對於航機受到延誤，國泰港龍航空也表達歉意。（09:44更新）

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港龍航空班機疑遭鳥擊引擎冒煙 急返高雄平安降落，旅客驚魂未定，國泰港龍航空正盡力為旅客安排替代航機。（記者張忠義攝）

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