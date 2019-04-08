04/08 各報重點新聞一覽

2019-04-08 06:33

自由時報

青年罹癌 年逾萬人

「罹癌」不是老年人的專利，根據國民健康署癌症登記資料顯示，平均每十名癌症患者中，一名是廿歲到四十四歲的青年。醫師提醒，青壯年千萬不能自恃年輕身體好，就忽視保健！

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中國打壓台灣踢鐵板

中國打壓我國際參與空間惡例又一樁，這次卻是踢到鐵板！國際獅子會近期在冰島召開國際理事會，中國獅子會代表提案欲將我方會籍改為「中國台灣」，我方代表據理力爭表達抗議外，亦請其他國家聲援我國，使中國的提案遭擱置。外交部昨表示，中國一再打壓我民間團體與各種國際交流，不利兩岸關係發展，更引發台灣人民不滿與憤慨。

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反一國兩制遊行：拒遭中國鎖死

「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行昨在高雄登場，太陽花學運領袖林飛帆現身，批評高雄市長韓國瑜到港澳中聯辦、到中國簽ＭＯＵ（合作備忘錄），這是走回馬政府老路，用拚經濟名義，把台灣鎖入一個中國的框架。

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蘋果日報

4年2次 六輕驚天爆 民宅牆裂窗碎 零件噴1公里 重罰500萬停工

台塑六輕台化芳香烴三廠，4年內第二次氣爆！雲林麥寮鄉六輕台化芳香烴三廠昨因液化石油氣管線破裂洩漏，接連發生2次爆炸，不但六輕廠內辦公室天花板被震垮，連3公里外的村子都感受到強烈衝擊，隨後傳出民宅玻璃被震破，牆壁、地磚龜裂、位移，魚塭也被散落的泡棉覆蓋，這是2011年台塑化董事長王文潮辭職後，第3次重大工安意外，也是自2015年9月，該廠二度氣爆。

大甲媽起駕 藏扶轎政治學 二○二○參選人到齊 沒人獲邀扶轎

台中鎮瀾宮大甲媽祖遶境活動昨天起駕，有意角逐2020年總統大位的政治人物全部到齊，在廟方巧妙安排下，從早到晚分別參加祈安、請神、上轎等儀式，王不見王，但最重要的起駕扶轎，則是統統不得罪，想選總統的人均未參與，而是安排立法院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕與鎮瀾宮董事長顏清標扶轎。

聯合報

初選喊暫緩／現在徵召韓？ 國民黨不同調

國民黨確定延後二〇二〇總統提名辦法。對此，已表態參與初選的新北市前市長朱立倫、國民黨立委王金平陣營皆表示「沒有回應」，但國民黨中常委與立委多表支持，認為延後通過初選辦法，可以為黨爭取更多時間凝聚黨內共識。至於要不要立刻徵召韓國瑜，黨內看法分歧。

台灣關係法40年／潘朵拉盒子見證務實彈性 「為什麼要打開它」

在台灣關係法（TRA）這部建構過去四十年台美關係的法律中，安全與軍售條款是最敏感也是最重要的部分，它不但及時安定了四十年前的台灣民心，也牽動過去四十年來的兩岸關係發展。TRA的催生者之一、時任美國國會眾議院亞太小組主席伍爾夫（Lester Wolff）說，「四十年後，我還能說，嘿！這法律仍然有效，可以維持區域和平，並讓台灣擁有健全的經濟與穩定的地位。」

中國時報

羅退出初選 朱、周表態喊話 盡速徵召韓

國民黨基層盼民調最高的高雄市長韓國瑜能代表國民黨出征2020大選，贏回執政權，但黨內初選狀況卻陷入膠著。前新北市長朱立倫昨呼籲黨中央，盡速徵召韓國瑜參選總統，「如果黨中央徵召韓國瑜，就沒有初選的問題。」

大甲媽出巡遶境 吹響2020號角 扶轎政治學 選總統跟著媽祖走

「碰！碰！碰！」大甲媽起駕了！7日深夜10時，大甲媽神轎在數萬虔誠信徒的簇擁下，浩浩蕩蕩展開9天8夜遶境之旅，由立法院長蘇嘉全、台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標等共同扶鑾轎，恭送媽祖出城，大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡宛如一座不夜城。

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