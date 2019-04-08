白沙屯媽祖凌晨起駕 APP即時掌握鑾轎位置

2019-04-08 03:44

〔中央社〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香，今天凌晨1時20分起駕，今年截至出發前報名人數約達5萬人，外界關注是否與大甲媽祖相遇，民眾可下載APP掌握鑾轎所在處。

白沙屯媽祖一年一度徒步往返雲林北港朝天宮進香，今天凌晨1時20分有逾萬名信眾高喊「進喔！進喔！」，鑾轎三進三出後，衝出拱天宮廟門，展開10天9夜長征，預計11日中午前後抵達北港，12日凌晨進火，17日回宮。

今年白沙屯媽祖進香時程雖與大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動幾乎重疊，兩位媽祖同一天登轎，相隔約3小時起駕出發，但向拱天宮報名參加進香活動的信眾卻不減反增，截至出發前已近5萬人，突破往年紀錄。

媽祖信徒昨天起陸續抵達白沙屯地區，總統蔡英文、前行政院長賴清德接連到拱天宮參拜祈福，入夜後的拱天宮內外燈火通明、萬頭鑽動，各地宮廟陣頭、神明陸續抵達廟前廣場，為白沙屯媽祖送行；起駕吉時一到，「香丁腳」們情緒高昂，緊緊跟隨媽祖鑾轎前行，熱鬧非凡。

白沙屯媽祖徒步往返雲林北港朝天宮進香，全程約400公里，已有近200年歷史，每年農曆12月15日擲筊決定來年進香的日期、天數，最大特色是無固定路線，全依媽祖旨意指引鑾轎行進方向，2008年被列為苗栗縣民俗文化資產，2010年獲指定為國家無形文化資產重要民俗，2013年入選台灣宗教百景。

拱天宮管委會總幹事陳春發指出，在進香途中，鑾轎的前後、左右擺動，各有不同意義，例如到了路口選擇要怎麼轉，鑾轎會左右搖擺像在審思考慮，決定好了之後，就會前後擺動準備行進。

陳春發說，進香途中，只要非重大路段，都開放讓信眾、香丁腳實際體驗「扛轎」，有意者可找身高相近的4人一組，向神轎旁組長表明意願，就可安排嘗試抬神轎，親身感受媽祖如何透過鑾轎搖擺動作前行，「相信會有所感應」。

白沙屯媽祖鑾轎轎頂因覆蓋一層粉紅色薄帆布，用來遮雨、保護神轎，有時行進步伐快速，香丁腳們還得小跑步才跟得上，被信徒形容為「粉紅超跑」。

拱天宮表示，今年外界相當關注白沙屯媽祖與大甲媽祖是否在途中相遇，因白沙屯媽祖無固定路線，拱天宮文化組於進香期間，將派專人攜帶GPS發射器跟隨媽祖大轎，廣大信眾以手機下載「白沙屯媽祖」APP，就能即時掌握「粉紅超跑」所在位置，但因為系統更新，去年已下載者須重新下載。（編輯：陳彥鈞）

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